Pracownik telewizji zarażony koronawirusem. „To, co było wysoce nieprawdopodobne, stało się rzeczywistością”

Jak podaje thelocal.de, w poniedziałek 24 lutego mężczyzna wrócił do kraju z Włoch i od tego czasu ma „kaszel i temperaturę”. – Mężczyzna uzyskał wynik dodatni na obecność koronawirusa, ale wyniki jego żony i syna są negatywne – poinformowano. Przekazano także, że mężczyzna czuje się stosunkowo dobrze. Wspomniany portal podaje, że zarażony mężczyzna to pracownik telewizji TV2. Jakob Tage Ramlyng w mediach społecznościowych poinformował, że on i jego rodzina byli „głęboko zszokowani’, gdy „to, co uważali za wysoce nieprawdopodobne, stało się dla nich rzeczywistością”.

Pracownicy firmy, w której zatrudniony jest mężczyzna mają obserwować swój stan zdrowia, skonsultować się z lekarzami, a jeżeli ich stan specjalistom wyda się niepokojący, mają zostać poddani kwarantannie. Przedstawiciele DHA poinformowali, że obecnie zamierzają opracować listę osób, z którymi mężczyzna mógł mieć kontakt np. w czasie lotu powrotnego do kraju.

„Musimy się spodziewać kolejnych przypadków”

„Po wydarzeniach we Włoszech, do których doszło w weekend, spodziewaliśmy się przypadków Covid-19 w Danii, więc nie jesteśmy zaskoczeni i musimy spodziewać się kolejnych przypadków w nadchodzących dniach i tygodniach” – napisała Danish Health Authority w oświadczeniu. Dyrektor DHA Søren Brostrøm i minister zdrowia Magnus Heunicke podkreślali również, że ważne jest zachowanie spokoju. Przedstawiciel resortu zapewniał, że podejmowane są działania, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby w kraju.

