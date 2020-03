Koronawirus. 233 ofiary śmiertelne we Włoszech, w Hiszpanii 60 zakażeń na pogrzebie

W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła o 1247 - obecnie jest to 5883 osoby. Służby przekazały, że od piątku zmarło 36 osób, a łącznie od początku epidemii 233. Wyleczono 589 osób, natomiast 567 jest w stanie ciężkim. Instytut im. Roberta Kocha przekazał, że w Niemczech od wczoraj potwierdzono kilkadziesiąt nowych przypadków zachorowań - obecnie jest ich 795. W Holandii odnotowano 60 nowych pacjentów z koronawirusem. Obecna liczba zachorowań to 188 - poinformował holenderski Instytut zdrowia publicznego i środowiska. We Francji obecność koronawirusa zdiagnozowano u 716 osób, jest także 11 ofiar śmiertelnych. W Stanach Zjednoczonych liczba zakażonych wzrosła do 335, a ofiar śmiertelnych do 17. W Japonii potwierdzono dotąd 461 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 6 osób. W Rosji potwierdzone zostały co najmniej cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem - wszystkie u osób, które niedawno powróciły z Włoch.

Do 206 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Z powodu powikłań zmarły 2 osoby: kobieta w wieku ponad 70 lat oraz mężczyzna po 80. roku życia. Hiszpańskie służby medyczne przekazały, że na terenie kraju odnotowano 500 przypadków zakażenia koronawirusem, 10 osób zmarło. ofiary śmiertelne miały od 69 do 99 lat. Rząd wspólnoty autonomicznej Madrytu nakazał zamknięcie wszystkich w tym regionie klubów dla seniorów. Decyzja dotyczy 213 placówek W miejscowości Haro, w hiszpańskiej prowincji La Rioja stwierdzono koronowirusa u ponad 60 osób. Wszyscy mieli kontakt z 54-letnim mężczyzną pochodzenia romskiego, który był najprawdopodobniej źródłem zakażenia (do tej pory największego w całej Hiszpanii). Wszystkie osoby uczestniczyły w pogrzebie w prowincji Vizcaya.

