LOT zawiesza wszystkie rejsy do Włoch. Na razie na kilka dni

Koronawirus we Włoszech

W ciągu ostatniej doby we Włoszech potwierdzono kolejne 1492 przypadki koronawirusa i 133 nowe ofiary śmiertelne Covid-19, co łącznie daje 366 zgonów w tym kraju. W niedzielę Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że zawieszają wszystkie rejsy do Włoch.