Papież Franciszek apeluje do księży: Odwiedzajcie chorych na koronawirusa

– Niech kapłani mają odwagę wyjść na ulice – powiedział papież podczas wtorkowej mszy świętej. – Idźcie do chorych, aby zanieść im pociechę Bożą i Eucharystię oraz okazać solidarność – mówił.

Papież zaapelował do księży, po tym, jak premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił wprowadzenie szeroko zakrojonych środków w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w tym kraju. Według ostatnich danych, Włochy wyprzedziły Koreę Południową, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem ilości przypadków zarażenia koronawirusem, tuz po Chinach.

Od poniedziałku w całych Włochach obowiązuje ścisły zakaz podróżowania, a przemieszczanie się między regionami jest ograniczone do przyczyn związanych z pracą lub sytuacjami rodzinnymi oraz zdrowotnymi. Muzea, teatry, kina, siłownie i baseny publiczne, a także wszystkie szkoły i uniwersytety są zamknięte do co najmniej 3 kwietnia. Restauracje i bary muszą być zamykane o godzinie 18:00.

W odpowiedzi na epidemię koronawirusa, włoskie gwiazdy i politycy promują w mediach społecznościowych kampanię #iorestoacasa – zostaje w domu.

