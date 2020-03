U 103-latki z Chin wykryto koronawirusa. Pacjentkę udało się wyleczyć

Do tej pory w 122 krajach świata odnotowano 125 811 przypadków zakażenia koronawirusem. Lekarzom udało się wyleczyć 67 051 pacjentów, a 4607 osób zmarło w wyniku powikłań. Najwięcej osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa jest w Chinach - 80 790. Z powodu choroby zmarło 3158 osób, 61 611 zostało wyleczonych. Z Państwa Środka płyną dobre wieści - w prowincji Hubei zamknięto tymczasowe szpitale, a od kilku dni odnotowywany jest znaczący spadek liczby zakażonych - wzrasta ona o kilkadziesiąt dziennie, podczas gdy jeszcze jakiś czas temu było to liczby trzycyfrowe. Do tej pory naukowcy ostrzegali, że choroba wywołana obecnością koronawirusa jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych i cierpiących na inne schorzenia. Zdarzają się jednak wyjątki.

1 marca w Liyuan Affiliated Hospital of Tongji Medical College w Wuhan w prowincji Hubei u 103-letniej pacjentki zdiagnozowano obecność koronawirusa. Zhang Guangfen trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Kobieta stopniowo wracała jednak do zdrowia. Lekarze podkreślali, że mimo swojego wieku nie miała żadnych innych dolegliwości zdrowotnych. Po tygodniu kobietę udało się całkowicie wyleczyć. Tym samym jest ona obecnie najstarszą osobą ze zdiagnozowanym koronawirusem, którą udało się wyleczyć.

