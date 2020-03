Ponad 2 tys. diagnoz i 250 zgonów. Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo we Włoszech

To kolejny dzień, w którym z Włoch napływają niepokojące informacje dotyczące epidemii koronawirusa. Z najnowszego raportu opublikowanego po godz. 18.00 wynika, że w ciągu zaledwie jednego dnia potwierdzono 2 547 przypadków zachorowań na COVID-19, co spowodowało, że bilans diagnoz wzrósł do 17 660. W ciągu 24 godzin zmarło 250 osób, a łączna liczba zgonów we Włoszech podniosła się zatem do 1 266. Aktywnych przypadków jest wciąż 14 955, w tym stan 1 328 pacjentów lekarze oceniają jako poważny lub krytyczny.

Europa stała się epicentrum pandemii COVID-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, powiedział w piątek, że Europa „stała się epicentrum pandemii COVID-19, z większą liczbą zgłoszonych przypadków i zgonów niż reszta świata łącznie, oprócz Chin”. – Każdego dnia zgłaszanych jest więcej przypadków niż w Chinach w szczytowym okresie epidemii – powiedział.

Koronawirus – najnowszy bilans

Koronawirus dotarł już do 136 państw na świecie. Najwięcej pacjentów zdiagnozowano w Chinach (80 815), Włoszech, Iranie (11 364), Korei Południowej (7 979) oraz Hiszpanii (4 334). W piątek 13 marca liczba zgonów wywołanych przez COVID-19 przekroczyła 5 tys. na całym świecie. Najwięcej pacjentów zmarło w Chinach (3 177). Jednocześnie ponad 70,9 tys. osób udało się wyleczyć.

