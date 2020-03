Włosi nie tracą ducha. Zmuszeni do kwarantanny, urządzają koncerty na balkonach

Wspólne wykonywanie hymnu, patriotyczne pieśni, domowe koncerty z balkonów. Przykłady podobnych zachowań w objętych kwarantanną regionach Włoch podbijają media społecznościowe. Poniżej zebraliśmy kilka przykładów, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić:

Obecnie już każdego dnia z Włoch napływają informacje o setkach ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa. Z raportu z piątku 13 marca opublikowanego po godz. 18.00 wynikało, że w ciągu zaledwie jednego dnia potwierdzono 2 547 przypadków zachorowań na COVID-19, co spowodowało, że bilans diagnoz wzrósł do 17 660. W ciągu 24 godzin zmarło 250 osób, a łączna liczba zgonów we Włoszech wzrosła do 1 266. Aktywnych przypadków jest wciąż 14 955, w tym stan 1 328 pacjentów lekarze oceniają jako poważny lub krytyczny.

Europa stała się epicentrum pandemii COVID-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, powiedział w piątek, że Europa „stała się epicentrum pandemii COVID-19, z większą liczbą zgłoszonych przypadków i zgonów niż reszta świata łącznie, oprócz Chin”. – Każdego dnia zgłaszanych jest więcej przypadków niż w Chinach w szczytowym okresie epidemii – podkreślał.

