Nikaragua walczy z koronawirusem organizując masowe wiece. „Będziemy maszerować w całym kraju”

Aby wesprzeć osoby dotknięte koronawirusem, rząd Nikaragui zorganizował publiczne masowe wiece w całym kraju pod hasłem: „Love Walk in the Covid-19” , przypominając powieść autorstwa Gabriela Garcii Marqueza „“Love in the Time of Cholera” (pol. „Miłość w czasach zarazy” ).

W wiecu zorganizowanym w stolicy Nikaragui Managui w sobotę wzięły udział setki osób. Podobne wydarzenia zostały zainicjowane także w innych miastach w całym kraju.

Od soboty 14 marca Ministerstwo Zdrowia Nikaragui nie ogłosiło żadnych nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Resort podał, że „nadzór epidemiologiczny” został wdrożony na lotniskach i na granicach, a 19 szpitali zostało wyposażonych w specjalny sprzęt przeznaczony do leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

W przeciwieństwie do innych krajów, Nikaragua nie wprowadziła jeszcze obowiązkowej kwarantanny dla osób przybywających z miejsc dotkniętych pandemią. Nie ma także ograniczeń dotyczących przemieszczania się osób.

– Będziemy maszerować z siłą i nadzieją w całym kraju, w stałej modlitwie i solidarności ze wszystkimi ludźmi, rodzinami, braćmi i siostrami na całym świecie, dotkniętymi koronawirusem – przekazała pierwsza dama Nikaragui Rosario Murillo.

