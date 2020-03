Eksperci z USA przygotowują oddziały radiologiczne do badania COVID-19

16 marca 2020 r. czasopismo Radiology opublikowało zasady i zalecenia zespołu Ekspertów ds. gotowości radiologicznej podczas choroby koronawirusa (COVID-19). Artykuł określa priorytety postępowania z przypadkami COVID-19 i sugeruje strategie, które oddziały radiologii mogą wdrożyć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji i chronić personel szpitalny oraz innych pacjentów.

Gotowość radiologii do badania koronawirusa

Teraz, gdy wyniki tomografii komputerowej klatki piersiowej nie są już częścią kryteriów diagnostycznych dla COVID-19, większość działów radiologii przeszła od czynności diagnostycznych do gotowości pomocy przy chorobie COVID-19. Przygotowanie radiologii podczas tej pandemii wymaga zasad i procedur zaprojektowanych tak, aby mieć wystarczającą zdolność do kontynuowania operacji w nagłych wypadkach i wspierania opieki nad pacjentami z COVID-19, przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia radiologicznego dla całego szpitala i systemu zdrowotnego. Z powodu różnych krajowych i regionalnych polityk kontroli zakażeń, kroki w zakresie gotowości radiologicznej dla COVID-19 będą się różnić w zależności od instytucji i kliniki. Redakcja Radiology zgromadziła zespół radiologów, którzy aktywnie koordynują, opracowują i wdrażają zasady gotowości radiologicznej dla COVID-19 w instytucjach lub systemach opieki zdrowotnej w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Gruzji, Kalifornii, Wisconsin i Singapurze. Ich zasady zostały opracowane we współpracy z ekspertami ds. Kontroli zakażeń w tych instytucjach. W artykule każdy członek panelu opisał najważniejsze priorytety swojej placówki dotyczące gotowości do diagnostyki COVID-19 oraz kroki, które zostały wdrożone w celu spełnienia tych priorytetów.

„Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób radiologia może zapewnić optymalne obrazowanie i leczenie przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnego przemieszczania się i gromadzenia pacjentów w naszym środowisku szpitalnym” – powiedział dr Bien Soo Tan z Oddziału Nauk Radiologicznych w Singapore General Hospital.

Co radiologia może zrobić w praktyce?

Zachodni stan Waszyngton jest epicentrum wybuchu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Na University of Washington Medicine szpitale rozpoczęły badania przesiewowe przy głównych wejściach do szpitali o dużym natężeniu przepływu, w celu sprawdzenia przychodzących pod kątem objawów, które mogą być związane z zakażeniem koronawirusem. „Recepcja radiologiczna służy jako dodatkowe miejsce badań przesiewowych, wykonując podobne badania, jakie zazwyczaj oferuje się przy drzwiach wejściowych szpitala” – powiedział dr Mahmud Mossa-Basha, profesor radiologii na University of Washington School of Medicine w Seattle.

Nawet po ustąpieniu choroby koronawirusa, oddziały radiologii muszą nadal planować i przygotowywać się na przyszłe pandemie. W Singapore General Hospital planowanie strategii dla COVID-19 jest uważane za nową normę dla operacji radiologicznych.

Czytaj także:

Jak żyć w czasach epidemii? Praktyczne wskazówki