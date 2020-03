Koronawirus we Włoszech. 95-latka pierwszą osobą wyleczoną w Modenie

We wtorek zostały opublikowane najnowsze dane dotyczące rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. W ciągu zaledwie jednego dnia zdiagnozowano 2 989 nowych zachorowań na COVID-19, przez co całkowity bilans zakażonych we Włoszech wzrósł do 31 506 osób. Wyleczonych zostało 2 941 pacjentów, zmarło już 2503. Hospitalizowanych obecnie jest 12 894 pacjentów, a 11 108 chorych przebywa w warunkach izolacji domowej. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2 060 pacjentów.

Największa liczba chorych w ciężkim stanie znajduje się w Lombardii – 809. Tam odnotowano też najwięcej zakażeń – 16 220. Trudna sytuacja jest też w prowincji Bergamo, gdzie od początku epidemii zachorowało 3 993 osób i w Mediolanie – 2 327.

Pozytywne informacje

W natłoku tych przytłaczających informacji, są również pozytywne. 95-letnia kobieta jest pierwszą pacjentką wyleczoną z COVID-19 w Modenie na północy Włoch. Co więcej, kolejnych 23 pacjentów w szpitalu w tym mieście czeka na wyniki potwierdzające wyleczenie.

