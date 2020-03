Dramatyczna sytuacja we Włoszech. 651 zgonów i lawinowy wzrost zachorowań

Z najnowszych informacji wynika, że we Włoszech w ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano 5 560 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak informuje „Il Messanggero” w tym czasie lekarze stwierdzili 651 zgonów wywołanych przez COVID-19. Łącznie we Włoszech zdiagnozowano już 59 138 chorych, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 5 476 osób.

„Jest to najtrudniejszy kryzys w naszej historii powojennej”

W sobotnim wystąpieniu, transmitowanym na żywo na Facebooku, premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział, że na czas do 3 kwietnia mają zostać zamknięte wszystkie przedsiębiorstwa poza tymi, których funkcjonowanie jest niezbędne do utrzymania łańcucha dostaw w kraju. – Jest to najtrudniejszy kryzys w naszej historii powojennej – zaznaczył szef rządu. Podkreślił, że we Włoszech przez najbliższe dwa tygodnie „dozwolona będzie wyłącznie działalność produkcyjna uznana za kluczową dla gospodarki kraju” .

Otwarte pozostaną supermarkety, apteki, punkty pocztowe i bankowe. W podstawowym stopniu zapewnione będą usługi publiczne, takie jak transport. – Spowalniamy silnik produkcyjny kraju, ale nie zatrzymujemy go – zaznaczył.

Czytaj także:

Rosja. Znaczny skok liczby zakażeń koronawirusem