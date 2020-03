Koronawirus na świecie: Potwierdzono już ponad 350 tys. przypadków. 100 tys. osób wyleczonych

Z danych podawanych przez WHO i poszczególne kraje na świecie wynika, że w poniedziałek 23 marca przed południem liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa przekroczyła na całym świecie 350 tysięcy. Najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzono do tej pory w Chinach (81 093). Jak jednak informują chińskie władze, sytuację w tym kraju udało się ustabilizować i od kilku dni w kraju nie odnotowano żadnych lokalnych przypadków zakażenia. Wszystkie nowe przypadki zostały przyniesione z zagranicy.

Trudniejsza sytuacja jest w kolejnych krajach, w których koronawirus wciąż się rozwija: liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła w nich 10 tysięcy, a chorych na COVID-19 z dnia na przybywa. Wśród tych krajów są Włochy (59 138 przypadków), USA (35 075), Hiszpania (33 089), Niemcy (26 220), Iran (23 049) i Francja (16 689).

Na całym świecie potwierdzono do tej pory 15 372 zgony z powodu koronawirusa. Najwięcej osób zmarło do tej pory we Włoszech (5 476), w Chinach (3 270), Hiszpanii (2 206) i Iranie (1 812). W innych krajach liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa jest do tej chwili mniejsza niż 1000.

Są też dobre wiadomości. Na całym świecie z COVID-19, czyli choroby powodowanej przez koronawirusa wyzdrowiało już ponad 100 tysięcy osób. W Chinach wyzdrowiało 72 703 tysiące osób, w Iranie 8 376, we Włoszech 7 024, w Hiszpanii 3 355, w Korei Południowej 3 166, a we Francji 2 200.

Na całym świecie chorych pozostaje ponad 235 tysięcy osób, z czego 224 461 tysięcy jest w stanie dobrym, a 11 295 w stanie poważnym lub krytycznym.

Czytaj także:

Sytuacja w Hiszpanii coraz bardziej tragiczna. Od wczoraj zmarło 410 osób, rośnie liczba zakażeń