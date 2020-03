Mecz Ligi Mistrzów przyczynił się do rozwoju pandemii? Członek WHO: To nie przypadek

W połowie lutego Atalanta odniosła zwycięstwo 4:1 z Valencią na stadionie San Siro w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na trybunach pojawiło się wówczas kilkadziesiąt tysięcy widzów. - Myślę, że ten mecz odegrał ważną rolę. Jedna trzecia mieszkańców Bergamo skupiła się na stadionie i tam się bawiła. To nie przypadek, że Bergamo jest najbardziej dotkniętym epidemią miastem i to nie przypadek, że osoby z Walencji przeniosły potem wirus do Hiszpanii - powiedział członek WHO i doradca włoskiego ministra zdrowia profesor Walter Ricciardi.

Koronawirus we Włoszech

Najnowsze dane o rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa władze Włoch przekazują codziennie około godz. 18.00. We wczorajszym komunikacie poinformowano, ze w ciągu doby we Włoszech odnotowano 3612 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To nieco mniej niż w poprzednich dniach. Łączna liczba zakażonych wynosi 69 176 osób. Jednocześnie dyrektor biura prasowego Matteo Bruni poinformował o trzech nowych przypadkach zakażenia w Watykanie. Chodzi o dwóch pracowników Muzeów Watykańskich oraz jednego pracownika biura handlu.

Do tej pory lekarzom udało się wyleczyć 8326 osób. W szpitalach nadal pozostaje jednak ponad 54 tys. osób, a stan ponad 3300 osób lekarze określają jako poważny. Włoskie służby przekazały, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 643 zgony, a więc więcej niż w poprzednich dniach (dzień wcześniej potwierdzono śmierć 601 pacjentów).

