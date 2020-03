21-letnia Brytyjka zmarła z powodu COVID-19. Rodzina twierdzi, że nie miała chorób towarzyszących

21-letnia Brytyjka zmarła z powodu koronawirusa. Jej rodzina twierdzi, że nie miała ona żadnych chorób towarzyszących. – To powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że COVID-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne – powiedziała matka dziewczyny. Jak się przypuszcza, 21-letnia Chloe Middleton z miejscowości High Wycombe położonej 50 km od centrum Londynu, jest najmłodszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jej rodzina twierdzi, że nie miała żadnych chorób towarzyszących. Nie była też w grupie podwyższonego ryzyka.

„Wszystkim ludziom, którzy myślą, że to tylko wirus, mówię – proszę pomyśleć jeszcze raz. Mówię z osobistego doświadczenia, ten tak zwany wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce” – napisała na Facebooku Diane Middleton, matka zmarłej. Zaapelowała jednocześnie, by ludzie przestrzegali zaleceń i pozostali w domach.



„Moja piękna, życzliwa 21-letnia siostrzenica Chloe zmarła z powodu COVID-19. Nie miała żadnych innych problemów zdrowotnych. Moi bliscy przechodzą przez niewyobrażalny ból, jesteśmy zdruzgotani ponad wszelkie pojęcie. Realia związane z tym wirusem dopiero rozwijają się na naszych oczach. Proszę, trzymajcie się rządowych wytycznych. Chrońcie siebie i chrońcie innych! Wirus się nie rozprzestrzenia, to ludzie rozprzestrzeniają wirusa” – dodała z kolei jej ciotka Emily Mistry.



WHO ostrzega młodych ludzi

WHO podkreśla, że młodzi ludzie nie powinni lekceważyć zakażenia koronawirusem, oni również mogą chorować. – Chciałbym powiedzieć ludziom młodym: nie jesteście niezwyciężeni, ten wirus może was skazać na wielotygodniowy pobyt w szpitalu, a nawet zabić. A nawet jeśli nie zachorujecie, to wasza decyzja o tym, gdzie się przemieścić dla kogoś innego może być kwestią życia lub śmierci – zaalarmował dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia. Tedros Adhanom Ghebreyesus dodał, że każda osoba, bez względu na wiek, może zachorować, choć najbardziej zagrożone są osoby starsze, z reguły mniej odporne na infekcje. Decydujące znaczenie ma jednak ogólny stan zdrowia i współistniejące choroby, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba sercowo-naczyniowa. A na te schorzenia coraz częściej cierpią także ludzie w średnim wieku, np. z powodu otyłości.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

