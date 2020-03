Pełny OIOM i pacjenci na korytarzach. Wstrząsający reportaż z włoskiego szpitala obejrzało 10 mln internautów

We Włoszech w ciągu doby zmarło 683 zakażonych koronawirusem, łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 7 503 osób. Odnotowano też 5 210 nowych przypadków zarażeń. Łącznie we Włoszech lekarze zdiagnozowali ponad 74,3 tys. chorych.

Reporter Sky News z kamerą odwiedził szpital w Bergamo. – To nie jest oddział intensywnej terapii. To oddział ratunkowy. OIOM jest pełny. Ci ludzie dopiero tu przyjechali i są w okropnej kondycji – mówi Stuart Ramsay w reportażu pokazującym przepełnioną placówkę. – Wszyscy słyszeliśmy o tym, co się tutaj dzieje, ale do tej pory nie pozwolono dziennikarzom poznać tej sytuacji od środka – dodał dziennikarz i przekazał, że dostał zezwolenie, aby nagrać wnętrze placówki, by pokazać zainteresowanym, w jakich warunkach przebywają pacjenci i pracują lekarze. Autorzy reportażu liczą na to, że Włosi wezmą sobie do serca zalecenia władz, które zostały wydane w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa.



– Nie byłem tak zestresowany przez całe moje życie. Pracuję na oddziale intensywnej terapii, jestem dość przyzwyczajony do intensywnego ruchu i podejmowania decyzji [...] W takiej chwili zdajesz sobie sprawę, że nie wystarczasz. Jest nas tutaj 100 anestezjologów i robimy, co w naszej mocy, ale może to nie wystarczy – powiedział dr Lorenzo Grazioli. Reportaż, który Sky News opublikowało na YouTubie obejrzało dotychczas ponad 10 mln internautów.

