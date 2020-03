USA wyprzedziły Chiny pod względem osób zakażonych koronawirusem

Dwa dni temu Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone powinny po świętach wielkanocnych wrócić do normalnego funkcjonowania. Według przywódcy kontynuowanie kwarantanny może mieć gorsze konsekwencje dla społeczeństwa niż koronawirus. Donald Trump przyznał w rozmowie z Fox News, że obawia się fali samobójstw z powodu utraty miejsc pracy czy problemów gospodarczych, które wywoła pandemia koronawirusa. - Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu grypy i nie bijemy wtedy na alarm. Znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, a jakoś nie dzwonimy do koncernów i nie prosimy, by przestali produkować auta. Musimy wrócić do pracy i do normalnego życia. Chciałby, aby stało się to już po świętach wielkanocnych. W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem. Powtarzam jeszcze raz: więcej ludzi umrze, jeśli wyrazimy zgodę na to, co się dzieję, na kontynuowanie tej kwarantanny - dodał amerykański przywódca.

Pytana o sytuację w Stanach Zjednoczonych rzeczniczka WHO Margaret Harris przyznała na konferencji w Genewie, że USA mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii. – Widzimy teraz bardzo duże przyspieszenie pojawiania się nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych, więc potencjalnie jest to możliwe – powiedziała.

Statystyki zachorowań w Stanach Zjednoczonych faktycznie są niepokojące. USA wyprzedziły bowiem pod względem zachorowań Chiny. Do tej pory w USA odnotowano 81 943 przypadki zakażenia (w Chinach 81 285). W Stanach Zjednczonych nadal jest jednak znacznie mniej ofiar śmiertelnych - 1177, a w Chinach 3287. Z danych amerykańskich służb wynika, że do tej pory udało się wyleczyć 1864 pacjentów, a stan 2112 osób lekarze określają jako ciężki.

