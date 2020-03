Karetki przewożące seniorów zakażonych koronawirusem obrzucone kamieniami

Rząd Andaluzji podjął decyzję o przewiezieniu z Alcala del Valle w prowincji Kadyks do pobliskiej miejscowości La Linea de Concepcion 28 pensjonariuszy domów opieki, u których wykryto koronawirusa. W ośrodku spokojnej starości zmarły do tej pory trzy osoby chore na COVID-19. W trakcie transportu starszych osób doszło do nieprzyjemnego incydentu. Karetki zostały obrzucone kamieniami. Konieczna byłą interwencja policji. Choć pensjonariusze byli eskortowani przez funkcjonariuszy, po tym, jak dojechali na miejsce, doszło do kolejnych zamieszek. Grupa mieszkańców miasta rzucała w ich stronę kamieniami. Policjanci zostali obrzuceni materiałami wybuchowymi. Jeden z ładunków eksplodował tuż przy funkcjonariuszach, jednak szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Budynek, w którym mieści się dom opieki musiał zostać otoczony kordonem policyjnym.

Burmistrz La Linea de Concepcion Juan Franco wystosował oświadczenie, w którym stanowczo potępił akty przemocy. Polityk dodał jednak, że przykrej sytuacji udałoby się uniknąć, gdyby władze regionu Andaluzji udzieliły mieszkańcom stosownych infomacji i zapewnili, że seniorzy będą przebywać w izolacji, a nie chodzić ulicami miasta i narażać mieszkańców na potencjalne zakażenie. W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 25 oraz 32 lata.

Ile zakażeń koronawirusem w Hiszpanii?

Z najnowszych danych wynika, że dotychczas w Hiszpanii potwierdzono 56 347 zakażeń koronawirusem. W ciągu jednego dnia zmarło 507 osób, podnosząc bilans ofiar śmiertelnych do 4154. Stan kolejnych 3166 pacjentów lekarze określają jako poważny lub ciężki. Wyleczonych zostało 7015 osób.

Czytaj także:

Enrique Iglesias w żałobie. Z powodu koronawirusa stracił bliską osobę