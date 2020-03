Kasia Kowalska o stanie zdrowia córki. „Dziękuje Wam za wszystkie ciepłe słowa”

Córka Kasi Kowalskiej od kilku lat mieszka w stolicy Wielkiej Brytanii i studiuje na London College of Fashion. Piosenkarka za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że 21-letnia Ola jest zakażona koronawirusem. – Dzisiaj dostałam telefon z Anglii z jednego ze szpitali, w którym leży moja córka. Czy zgadzam się na jej intubację – przekazała. W dalszej części filmiku artystka zaapelowała o pozostanie w domach. – Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu i czy naprawdę to jest konieczne. Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, który powiedział: Niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo oni nie zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje nie potrafię płakać, choć dziś już wypłakałam wiele godzin, więc kochani jeśli nie musicie nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu – powiedziała Kasia Kowalska łamiącym się głosem.

Dzień później artystka poinformowała, że stan zdrowia jej córki jest stabilny. Podziękowała także za wszystkie ciepłe słowa wsparcia.



Dobowy rekord liczby zgonów w Wielkiej Brytanii

Do tej pory w Wielkiej Brytanii przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik w 17 089 przypadków. W ciągu ostatniej doby odnotowano wzrost zakażonych o 2546. Łącznie z powodu powikłań po COVID-19 zmarło 1019 osób. Ostatnia doba była pod tym względem rekordowa, ponieważ odnotowano 260 zgonów. Wyleczono 135 osób, a stan 163 pacjentów jest określany jako ciężki.

