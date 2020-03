USA. Zmarło niemowlę zakażone koronawirusem. To pierwszy taki przypadek na świecie

Gubernator stanu Illinois w USA J.B. Pritzker poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem w tym stanie zmarło niemowlę. – Wiem, jak trudna może być ta wiadomość, szczególnie gdy dotyczy tak małego dziecka. Przyznam, że jestem tym wstrząśnięty i każdy z nas powinien odczuwać smutek – dodał.

Jest to pierwszy taki przypadek na świecie. Dyrektor departamentu zdrowia publicznego w stanie Illinois dr Ngozi Ezike potwierdził, że nigdy wcześniej nie doszło do śmierci niemowlęcia z powodu choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem. – Trwa dochodzenie w celu ustalenia pełnej przyczyny śmierci. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego śmiercionośnego wirusa. Jeśli nie po to, aby chronić siebie, to w celu ochrony ludzi wokół nas – podkreślił lekarz.

W Stanach Zjednoczonych jest jeszcze dwoje zakażonych niemowląt – jeden przypadek u dwumiesięcznego dziecka odnotowano w Nashville w stanie Tennessee, na Florydzie zakażone jest dziecko, nie mające jeszcze roku. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych odnotowano 123 776 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań zmarło 229 osób. Lekarzom udało się wyleczyć 3231 osób. Stan 2666 osób przebywających w szpitalach lekarze określają jako ciężki.

