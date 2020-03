Kolejna tragiczna doba w Hiszpanii. Ponad 800 ofiar śmiertelnych koronawirusa

O 838 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa – poinformowało w niedzielę 29 marca Ministerstwo Zdrowia. Łącznie do tej pory w kraju odnotowano 6531 przypadków śmiertelnych. Zakażonych zostało 78 797 osób. 43 397 osób wymagało hospitalizacji, 4 907 zostało przyjętych na OIOM, a 14 709 zostało wyleczonych. – Prawie 20 proc. pacjentów zostało wyleczonych. Problemem jest jednak to, że OIOM-y pękają w szwach – mówił przedstawiciel resortu zdrowia Fernando Simon.

Najtrudniejsza sytuacja jest w Madrycie i okolicach. gdzie odnotowano ponad 22 tysiące zakażeń. Druga pod tym względem jest Katalonia – w tym regionie testy dały pozytywny wynik w ponad 15 tys. przypadków. Ponad 5 tys. pacjentów z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem jest w Kraju Basków oraz regionach Castilla La Mancha i Castilla y Leon. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w Madrycie – 3082. W Katalonii z powodu powikłań zmarło 1226 osób, a w regionie Castilla La Mancha 539 pacjentów.

Hiszpanie nie przestrzegają kwarantanny

Hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował w sobotę 28 marca, że łącznie wypisano już ponad 180 tys. mandatów w związku z naruszeniem obowiązującego od 15 marca do na razie 11 kwietnia stanu zagrożenia epidemicznego. W środę liczba wystawionych kar za lekceważenie kwarantanny szacowana była przez hiszpański MSW na 124 tys. Według resortu spraw wewnętrznych znacząco wzrosła się też liczba osób zatrzymanych tymczasowo lub aresztowanych w związku z naruszaniem przepisów o kwarantannie. Od środy do piątku ich liczba wzrosła o około 500, do 1534.

Na mocy przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego, wprowadzonych w Hiszpanii 15 marca, z domów mogą wychodzić jedynie osoby udające się do pracy, sklepu, apteki lub banku. Dozwolony jest też krótki spacer z psem. W sobotę premier Pedro Sanchez ogłosił, że w związku z nasilającą się pandemią rząd zobowiąże od 30 marca do pozostania w domach pracowników instytucji i firm, których działalność nie jest niezbędna dla funkcjonowania państwa. Przepis ma obowiązywać do 9 kwietnia.