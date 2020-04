Austria. Według badania zakażeń koronawirusem może być znacznie wiećej

Do tej pory w Austrii odnotowano 13 494 przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu minionej doby testy potwierdziły 250 kolejnych zakażeń. Lekarzom udało się wyleczyć 6064 pacjentów. Austriackie służby przekazały informacje o śmierci 319 osób, u których wykryto COVID-19 (w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły 24 osoby). Stan 261 pacjentów jest określany przez lekarzy jako ciężki.



Reprezentatywne wyrywkowe badanie wskazuje, że faktyczna liczba zakażeń koronawirusem w Austrii była na początku kwietnia znacznie wyższa niż podawana oficjalnie i wynosiła najprawdopodobniej ok. 28,5 tys., bez uwzględnienia osób leczonych w szpitalach. Poinformował o tym w piątek austriacki minister oświaty i nauki Heinz Fassmann. Według oficjalnych danych, potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa było 1 kwietnia około 10,5 tys., a 6 kwietnia około 12,2 tys.



Jaki jest margines błędu?

Fassmann powołał się na badanie przeprowadzone w Austrii przez instytut badań społecznych SORA wśród 1544 osób wyselekcjonowanych w taki sposób, by w poszczególnych krajach związkowych ich liczba dokładnie odzwierciedlała proporcjonalny udział danego kraju w całości ludności państwa. Nosicielstwo koronawirusa wykryto u 0,32 proc. z nich. Zastosowanie tego wskaźnika wobec ogółu mieszkańców Austrii daje około 28,5 tys. zarażonych.

Jednak biorąc pod uwagę zakładany przez SORA margines błędu, rzeczywisty wskaźnik zawierał się z 95-procentowym prawdopodobieństwem w granicach od 0,12 do 0,76 proc., co w liczbach bezwzględnych wynosi od 10,2 tys. do 67,4 tys. Instytut SORA zrealizował zlecone mu przez resort oświaty badanie, korzystając z pomocy Czerwonego Krzyża, Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu oraz innych instytucji.

Austria wraca do normalności

Kanclerz Austrii przekazał, że od 14 kwietnia rząd zamierza rozluźnić obowiązujące obecnie obostrzenia. Na początek otwarte zostaną małe sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych. Z kolei od 1 maja działalność mają wznowić galerie handlowe oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. W sklepie będzie mógł przebywać maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych, każda osoba będzie musiała nosić obowiązkowo maseczkę ochronną. Lokale gastronomiczne oraz hotele, a także szkoły będą mogły normalnie funkcjonować najwcześniej od połowy maja. Częściowy nakaz pozostawania w domach ma obowiązywać do końca kwietnia. Co najmniej do końca czerwca zabroniona będzie organizacja imprez masowych. – Zadziałaliśmy szybciej i bardziej restrykcyjnie niż inne kraje. Radzimy sobie z kryzysem lepiej niż inne państwa – oświadczył Sebastian Kurz. Polityk podkreślił, że poluzowanie obecnych restrykcji będzie możliwe tylko pod warunkiem, że utrzymana zostania słabnąca dynamika nowych zakażeń.