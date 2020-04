Rzeczywistość po powrocie do pracy: jak będzie wyglądać?

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) złagodziło niektóre wytyczne dotyczące dystansu fizycznego dla osób, które zostały wystawione na działanie nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Pozwolą one wrócić do pracy ludziom, którzy nie wykazują objawów, pod warunkiem stosowania profilaktyki pomiaru temperatury, fizycznego oddalenia i noszenia maski. Te nowe wytyczne wywołały gorącą debatę wśród ekspertów ds. zdrowia.

W niektórych stanach, np. w Kalifornii, nowe zgłaszane przypadki COVID-19 zaczynają spadać, co pokazuje, że rygorystyczne środki działają i pomagają spłaszczyć krzywą. Pracownicy służby zdrowia martwią się tym, że zniesienie tych wytycznych ochronnych, zanim naprawdę opanujemy COVID-19, może odwrócić to, co już zostało osiągnięte.

Ludzie mogą rozprzestrzeniać wirusa

„Jestem zaniepokojony rozluźnieniem ograniczeń, szczególnie że zaczynamy dostrzegać spowolnienie COVID-19 w ilości przyjęć, intubacji i leczenia OIOM w tym tygodniu, niezależnie od liczby zgonów”, powiedział Dr. Sanjey Gupta, kierownik oddziału ratunkowego w Szpitalu Southside w Bay Shore, Nowy Jork. Szacuje się, że około 25 procent ludzi, którzy mają zakażenie, nie wykazują objawów. Inne raporty pokazują, że liczba ta może być nawet wyższa, blisko 50 procent.

Powrót do pracy jest konieczny?

Z drugiej strony dr Amesh Adalja, specjalista chorób zakaźnych i starszy naukowiec w Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johns Hopkins University, twierdzi, że rozluźnienie wytycznych i umożliwienie zwłaszcza pracownikom służby zdrowia powrotu do pracy może „pozwolić szpitalom na funkcjonowanie” podczas pandemii. Według Adalji, nakazy dotyczące pozostania w domu dla pracowników służby zdrowia, którzy byli narażeni na osoby z COVID-19, są obecnie tak uciążliwe, że mogą sparaliżować szpitale.

Mówi, że ludzie narażeni na wirusa, niezależnie od tego, czy pracują w służbie zdrowia, czy w innym zawodzie, mogą bezpiecznie wrócić do pracy. Pracownicy powinni nosić maskę ochronną i monitorować objawy. „Jeśli dochodzi do bezobjawowej transmisji od tych osób, maska ​​na twarz byłaby czymś, co można by wykorzystać, aby przeciwdziałać tej możliwości”, powiedziała Adalja.

