Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem w Hiszpanii. Liczba ofiar przekroczyła 18 tysięcy

We wtorek 14 kwietnia hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych 567 zgonach z spowodowanych koronawirusem. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Hiszpanii wzrosła tym samym do 18 056. Warto jednak zwrócić uwagę, że od poniedziałku potwierdzono 3 045 nowych infekcji, co stanowi najniższy bilans dobowy zakażeń od 18 marca

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Hiszpanii wynosi 18 056 osób, czyli o 567 osób więcej niż podawano w poniedziałek. W sumie w Hiszpanii odnotowano 172 541 przypadków zakażenia koronawirusem. Od poniedziałku wykryto 3 045 nowych infekcji, co stanowi najniższy bilans dobowy zakażeń od 18 marca Spośród krajów europejskich to właśnie w Hiszpanii sytuacja związana z koronawirusem jest najtrudniejsza, ale władze twierdzą, że szczyt epidemii już minął. Do tej pory wyleczono 67 504 osoby. Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja jest w Madrycie, gdzie odnotowano do tej pory 48 048 przypadków zakażenia koronawirusem. Druga pod względem ilości pozytywnych testów jest Katalonia (35 197 przypadków), trudna sytuacja jest także w regionie Castilla La Mancha (14 329 przypadków) oraz w regionie Castilla y Leon (13 180 przypadków). Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Madrycie – 26 247, w Katalonii – 15 967 oraz w Kraju Basków – 5 193. Sąd Najwyższy nakazuje zmianę sposobu liczenia ofiar Dodatkowo, Sąd Najwyższy wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu nakazał władzom regionu zmienić zasady liczenia zgonów na COVID-19. Za ofiary śmiertelne należy teraz uznawać pacjentów, którym nie zrobiono testu na koronawirusa, ale mieli objawy wywoływanej przez koronawirusa choroby. Sąd stwierdził, że werdykt służy „możliwie jak najlepszej identyfikacji przypadków zgonów” z powodu infekcji koronawirusem w tej wspólnocie autonomicznej na północnym zachodzie Hiszpanii. Czytaj także:

Dyrektor WHO: Koronawirus jest dziesięć razy bardziej śmiercionośny niż pandemia świńskiej grypy