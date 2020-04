Dystans społeczny do 2022 roku? Prognozy ekspertów

Badanie modelowe koronawirusa SARS-CoV-2 prognozuje, w Stanach Zjednoczonych dystans społeczny będzie potrzebny do 2022 r. Ma to zapobiec gwałtownym wzrostom liczby przypadków COVID-19.

Badanie opublikowane ostatnio w czasopiśmie Science, analizowało szereg sposobów rozprzestrzeniania się wirusa w populacji w ciągu najbliższych 5 lat, w tym czynniki, które mogą na to wpływać. Dystans fizyczny był kluczowym czynnikiem do powstrzymania obecnej epidemii, ponieważ testy na obecność wirusa w wielu krajach są ograniczone. Ponadto obecnie nie ma skutecznego leczenia COVID-19. Szczepionka przeciw wirusowi nie będzie gotowa za co najmniej 12 do 18 miesięcy.

Modelowanie rozprzestrzeniania się wirusa pandemicznego

Naukowcy z TH Chan School of Public Health Uniwersytetu Harvarda napisali, że w przypadku braku szczepionki lub leczenia mało prawdopodobne jest, aby środki dystansowania fizycznego były w najbliższym czasie całkowicie zniesione. Przyznają jednak, że ta sytuacja „będzie stanowić znaczne obciążenie społeczne i ekonomiczne”. Podkreślają również, że nie opowiadają się za jednym konkretnym działaniem. „Nie zajmujemy stanowiska w sprawie celowości tych scenariuszy, biorąc pod uwagę obciążenie ekonomiczne, jakie może nałożyć długotrwała kwarantanna, ale zauważamy potencjalnie katastrofalne obciążenie systemu opieki zdrowotnej, które jest przewidywane już teraz”.

Co przewidują naukowcy?

Dr Caroline Colijn, profesor matematyki i epidemiologii na Uniwersytecie Simona Frasera w Burnaby wyjaśnia, że skupiono się na najważniejszych czynnikach, które mogą wpływać na przenoszenie wirusa. Badacze wzięli również pod uwagę, czy szczepienie na inne wirusy – takie jak grypa – może zapewnić ludziom pewną ochronę przed SARS-CoV-2. Wiele z nich nie jest jeszcze znanych. Naukowcy nie wiedzą także, w jakim czasie ludzie rozwijają ochronę immunologiczną po zwalczeniu infekcji. Wydaje się, że odporność na wirusy wywołujące przeziębienie trwa tylko około roku. Jednak infekcja wirusem, który powoduje SARS, zapewnia dłuższą ochronę. Jeśli odporność na SARS-CoV-2 nie jest trwała, wirus prawdopodobnie wejdzie w regularne krążenie w populacji. Odporność krótkotrwała sprzyjałaby corocznym epidemiom, podczas gdy odporność długoterminowa powodowałaby epidemie co ok. 2 lata.

„Ten wirus nigdzie się nie wybiera. Istnieje wyraźne ryzyko, że zauważymy gwałtowny wzrost liczby infekcji, gdy złagodzimy te środki dystansowania społecznego” – powiedział dr John B. Lynch, profesor alergii i chorób zakaźnych na University of Washington. „Możemy zacząć wycofywać się z dystansu społecznego, ale musimy mieć zdolność opieki zdrowotnej, aby poradzić sobie z możliwym wzrostem liczby przypadków” – dodał.

Czytaj także:

Jak nawet jedno spotkanie towarzyskie może rozprzestrzenić COVID-19?