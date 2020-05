NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 1 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

13:50 W Stambule aresztowano piętnaście osób za próbę zorganizowania marszu przeciwko obostrzeniom wprowadzonym z powodu koronawirusa. 13:41 W Iranie w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły 63 osoby, zwiększając bilans ofiar epidemii do 6091. Stwierdzono też nieco ponad tysiąc nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. 13:29 PKN Orlen przekazał siedem respiratorów, a także środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji szpitalom w Warszawie i w Płocku (woj. mazowieckie). Pomoc ta przyspieszy leczenie osób zakażonych koronawirusem i zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego - poinformował płocki koncern. 13:18 Ministerstwo zdrowia poinformowało o 228 nowych przypadkach i 7 kolejnych zgonach z powodu koronawirusa w Polsce.



twitter.com 13:04 Ministerstwo rodziny informuje, że jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy.



twitter.com 12:49 Japonia przygotowuje się na miesięczne przedłużenie stanu wyjątkowego wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa –powiedział w piątek premier Shinzo Abe. 12:34 Od 18 maja w Kaliszu zostaną otwarte publiczne żłobki i przedszkola – informuje biuro prasowe urzędu miasta. 12:16 Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że podczas ostatniej doby zanotowano 281 zgonów na COVID-19. W sumie w tym kraju z powodu COVID-19 zmarły już 24 824 osoby. 12:01 Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 78 tys. osób poddanych kwarantannie. W około 200 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania. 11:46 twitter.com 11:29 – Zdecydowana większość epidemiologów i lekarze mówią, że takiej pandemii, która miałaby tylko jedną falę, jeszcze nie było. A więc będzie druga fala. Najpowszechniejszy jest pogląd, że latem nastąpi spowolnienie zakażeń – ze względu na pogodę i skuteczność dotychczasowej obrony – ale w okolicach października-listopada musimy się liczyć z drugą falą – powiedział premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



Dodał, że toczą się spory na temat tego, czy ta druga fala będzie mniejsza, czy większa niż obecna. "Moim zdaniem nikt tego nie wie" – stwierdził. 11:01 Kolejne kraje stopniowo znoszą ograniczenia związane z pandemią.



Kolejne kraje stopniowo znoszą ograniczenia związane z pandemią. Jak Europa „odmraża” gospodarkę? 10:45 Minister zdrowia Ukrainy poinformował o 455 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu minionej doby. Zmarło 11 osób chorych na COVID-19, a 175 wyzdrowiało. 10:33 Wracają wyścigi NASCAR, jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w USA. Pierwsze zawody odbędą się 17 maja na torze Darlinghton w Karolinie Południowej. 10:21 Burmistrz Londynu Sadiq Khan ostrzega, że miasto prawdopodobnie nie będzie mogło wrócić do życia przed pandemią, nawet po minięciu bezpośredniego zagrożenia.



„Nie będzie powrotu do życia takim, jakim było - zamiast tego będziemy mieć do czynienia z „nową normalnością ”, nawet po złagodzeniu blokady” – stwierdził Khan w „Evening Standard”. 10:05 Rozpoczęła się konwencja programowa Andrzeja Dudy z powodu epidemii - bez udziału publiczności.



wprost.pl 9:59 Rekordowy dzienny wzrost zakażeń w Rosji.



W piątek 1 maja Rosja odnotowała największy dzienny wzrost potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba zakażeń zwiększyła się o z 7933, co łącznie daje 114 431.



Liczba ofiar COVID-19 wzrosła o 96 do 1169. 9:37 Rzecznik wojewody śląskiego poinformowała, że 14 osób z koronawirusem zostało przewiezionych w nocy z ośrodka opieki w Czernichowie do izolatorium w Goczałkowicach. Te osoby pozostają w dobrym stanie. Kilkoro innych skierowano do szpitali. 9:25 Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w piątek o 1639 do 160 758 –podał Instytut Roberta Kocha.



L​liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła o 193 do 6 481. 9:11 Lotnisko Heathrow w Londynie, najbardziej ruchliwe w Europie, podało, że szacuje, że liczba pasażerów w kwietniu spadła o około 97 proc. 8:59 W ten sposób Tajwan walczy z rozprzestrzenianiem się koranowirusa wśród uczniów.



twitter.com 8:44 Andrzej Duda zaprasza dziś o godz. 10 na konwencję wyborczą online, na której ma przedstawić swój program. 8:32 twitter.com 8:21 Boris Johnson powiedział, że Wielka Brytania „przekroczyła szczyt” epidemii. Premier Wielkiej Brytanii ma w przyszłym tygodniu przedstawić plan bezpiecznego otwarcia szkół i miejsca pracy. 8:01 Liczba bezrobotnych w USA wynosi 18,4 proc. populacji w wieku produkcyjnym. Od 21 marca trzydzieści milionów Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. 7:49 Główny inspektor sanitarny opublikował w czwartek szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków.



Szczegółowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. „Grupy powinny liczyć maksymalnie 12 dzieci” 7:29 Orędzie prezydenta Włoch. Sergio Mattarella zaapelował do rządu Giuseppe Contego o „rozsądne i jasne” wskazówki dotyczące zachowania w drugiej fazie epidemii, gdy zniesione zostaną niektóre restrykcje. Rodaków poprosił o obronę osiągniętych rezultatów kwarantanny. 7:18 W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 2053. Od jej początku na Covid-19 zmarło w USA 62 906 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. 7:09 Do siedziby władz amerykańskiego stanu Michigan wdarli się protestujący przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią koronawirusa. Część protestujących była uzbrojona uzbrojone w broń palną, m.in. karabiny.



twitter.com 7:01 WHO poinformowało, że obecnie na całym świecie trwają prace nad 102 szczepionkami na koronawirusa.

W majówkę zmiana zasad informowania o koronawirusie