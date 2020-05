Kiedy liczba zakażeń w Lombardii spadnie do zera? Jest najnowsza prognoza

Jak ogłosiła instytucja działająca na Katolickim Uniwersytecie w Rzymie, począwszy od 21 maja nowych zakażeń nie będzie w ogóle przybywać w Kalabrii, Umbrii, Sardynii i Basilicacie. Następnie, po 17 czerwca, nowe infekcje nie będą notowane w Lacjum, Emilii-Romanii, Marche, Ligurii i Piemoncie. Wyzerowania nowych przypadków w najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii należy oczekiwać nie wcześniej niż w połowie sierpnia, czyli najpóźniej według tej prognozy. W najnowszym bilansie w niedzielę podano, że w ciągu doby przybyło w całych Włoszech 675 nowych zakażeń; połowa z nich w Lombardii.

Bilans zakażeń we Włoszech

99 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - poinformowała w poniedziałek Obrona Cywilna. To najniższy dzienny bilans zgonów od początku zamknięcia kraju 11 marca. Łącznie zmarło podczas epidemii 32 007 osób. W niedzielę było 145 zgonów. Łączna liczba obecnie zakażonych spadła o około 1 800 do 66 tysięcy. Dotąd w całym kraju potwierdzono 225,8 tys. przypadków wirusa. Przybyło 451 nowych zakażeń. Wyleczonych jest już 127 tys. osób. Ich liczba zwiększyła się o 2 150 następnych. Największy wpływ na ten bilans, potwierdzający znaczną poprawę sytuacji w kraju, mają dane z Lombardii, epicentrum epidemii. W regionie tym zanotowano ostatniej doby rekordowo niską liczbę 24 zgonów. To najniższy bilans od 29 lutego.

Włochy otworzą granice?

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14-dniowej kwarantannie. Do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako. Krok ten, jak wyjaśniono, ma na celu odblokowanie napływu turystów przed rozpoczynającym się latem. Dekret włoskiego rządu w tej sprawie ma zostać wydany 3 czerwca.

Czytaj także:

Niepokojące wyniki testów na koronawirusa wśród pracowników żłobków i przedszkoli. „Nie wiem, ilu tragedii uniknęliśmy”