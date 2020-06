Szpital przesłał pacjentowi rachunek za leczenie koronawirusa. Kwota może przyprawić o ból głowy

Robert Dennis pracuje jako nauczyciel w jednej ze szkół w Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Kilka tygodni temu mężczyzna zachorował na COVID-19. Jego stan był bardzo ciężki, przez blisko dwa tygodnie leżał podpięty do respiratora. Koronawirusem zakażona była również jego żona. Ostatecznie mężczyźnie udało się wyzdrowieć i wrócił już do swojej rodziny. Pokonanie koronawirusa nie oznaczało jednak końca jego problemów. Po wyjściu ze szpitala pacjent otrzymał rachunek za leczenie. W dokumencie stwierdzono, że musi zapłacić 840 tys. dolarów, a więc prawie 3,3 mln złotych. - Gdy to zobaczyliśmy, zaparło nam dech w piersiach. W rachunku uwzględniono tylko ten czas, kiedy mąż przebywał na oddziale intensywnej terapii w SkyRidge Medical Center - mówiła Suzanne Dennis dodając, że za same leki szpital zażądał od nich 250 tys. dolarów.

Sprawa wywołała w USA spore oburzenie, ponieważ państwo Dennis posiadali ważne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczyciel poinformował, że w tego typu przypadkach dyrekcja szpitala nie powinna wysłać byłym pacjentom rachunków za leczenie. Chociaż 10 marca wiceprezydent USA, Mike Pence, informował, że duże amerykańskie firmy ubezpieczeniowe zniosą dodatkowe opłaty za leczenie koronawirusa, to praktyce niektóre z nich naliczają kwoty, np. za terapię.

Finalnie rzecznik HeatlhONE - systemu opieki zdrowotnej w Kolorado - przekazał, że rachunek Roberta Dennisa został uregulowany, jednak szczegółów nie podano do publicznej wiadomości.