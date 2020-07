Wzrost zakażeń koronawirusem w Hiszpanii. Władze Barcelony proponują „dobrowolną blokadę”

W Aragonii w północno-wschodniej Hiszpanii, w tym w stolicy regionu, Saragossie, coraz szybciej rozprzestrzenia się koronawirus. W czwartek lokalny rząd zwrócił się do mieszkańców Saragossy z apelem o nieopuszczanie miasta. Na konferencji prasowej zwołanej w trybie pilnym minister ds. zdrowia w rządzie regionalnych, Sira Repolles zapowiedziała, że przy wjazdach i wyjazdach ze stolicy Aragonii zostaną umiejscowione punkty informacyjne, których zadaniem będzie wyjaśnianie obywatelom potrzeby pozostawania w miejscu zamieszkania. - To nie jest kwarantanna, ale wezwanie do obywatelskiej odpowiedzialności wobec znaczącego wzrostu przypadków zapadalności na COVID-19 w ciągu ostatnich dni - wyjaśniła.

W Aragonii w czwartek potwierdzono obecność koronawirusa u 266 osób. To prawie połowa wszystkich przypadków odnotowanych tego dnia w całym kraju. - Co dwa lub trzy dni liczba zakażonych się podwaja - przekazał dyrektor ds. zdrowia publicznego w Aragonii, Javier Falo.

Ponad 1300 nowych zakażeń

Obostrzenia pojawiły się także w innych hiszpańskich miastach. W Saragossie policja lokalna i krajowa mają dopilnować, by mieszkańcy nosili maseczki w miejscach publicznych i wstrzymali się od organizowania spotkań towarzyskich, co dotyczy zwłaszcza grup młodzieży. Podobne rekomendacje wydały władze Barcelony, które zaapelowały do mieszkańców, aby opuszczali domy tylko z ważnego powodu a zakupy robili przez internet. Podjęto także decyzję o ograniczeniu wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Służby sanitarne Hiszpanii szacują, że pomiędzy wtorkiem a piątkiem liczba nowych ognisk zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w całym kraju ze 123 do 158. Występują już one na terenie wszystkich siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii. Od środy do czwartku potwierdzono 1361 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

