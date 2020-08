Koronawirus na Ukrainie. Ponad 2 tys. nowych zakażeń COVID-19

Dzień wcześniej informowano o 2481 infekcjach i był to najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku pandemii.

Minionej doby najwięcej infekcji wykryto w obwodzie charkowskim - 198 - i lwowskim - 188.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 119 074 osób, zmarło od początku pandemii 2527 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 56 734 pacjentów. W kraju jest 59 813 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1465 więcej niż dzień wcześniej.

W środę ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców, który obowiązuje od 28 sierpnia do 28 września.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska