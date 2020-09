Szef FDA rozważa zatwierdzenie szczepionki przeciwko COVID-19 bez testów

Świat nadal rozpaczliwie oczekuje skutecznej szczepionki przeciwko śmiercionośnemu koronawirusowi. Co prawda Chiny i Rosja już zatwierdziły szczepionki, nie czekając na zakończenie procedur, ale takie działanie spotkało się z krytyką ze strony urzędników zdrowia publicznego w innych krajach, w tym w USA.

Teraz okazuje się, że FDA rozważa przyspieszenie działań nad szczepionką. Oznaczałoby to zatwierdzenie jej w rybie pilnym. Jednak prośba o tak niezwykłą zgodę musiałaby pochodzić od twórcy szczepionki, powiedział Stephen Hahn dla Financial Times. Hahn powiedział również, że zezwolenie awaryjne niekoniecznie obejmowałoby wszystkich – mogłoby zostać przyznane konkretnym grupom wysokiego ryzyka. „Nasze zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych to nie to samo, co pełne zezwolenie” – powiedział.

Szczepionka nie jest decyzją polityczną

Hahn spotkał się z narastającą krytyką ze strony środowiska medycznego, które zarzuciło mu, że uległ politycznej presji ze strony administracji USA. Spekulowano, że ma to związek z wyborami w USA 3 listopada. Szef FDA zapewnił, że nie działa pod presją prezydenta Donalda Trumpa. „To będzie decyzja oparta na nauce, medycynie i danych – powiedział Hahn – To nie będzie decyzja polityczna”.

Trzech zachodnich producentów leków odnosi już pierwsze sukcesy w badaniach klinicznych III fazy, w których wzięło udział tysiące producentów. Aktualnie przodują AstraZeneca, która współpracuje z Oxford University w Anglii; Moderna, współpracująca z Narodowymi Instytutami Zdrowia Stanów Zjednoczonych oraz sojusz Pfizer / BioNTech. Ze względu na charakter badań trudno jest przewidzieć, kiedy pojawią się wiarygodne wyniki.

Jak wykonuje się testy szczepionek?

Połowa uczestników badań III fazy otrzymuje szczepionkę eksperymentalną, a druga połowa placebo. W normalnych procedurach administratorzy testów muszą czekać – prawdopodobnie miesiącami, aby zobaczyć, czy istnieje statystycznie istotna różnica we współczynniku infekcji obu grup.

„To naprawdę skandaliczne przyspieszenie jakiejkolwiek zgody na szczepionkę SARSCoV2, niezależnie od podporządkowania FDA wobec Trumpa” – napisał na Twitterze Eric Topol, dyrektor Scripps Research Translational Institute.

