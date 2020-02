Szumowski o pojawieniu się koronawirusa w Polsce: Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni

– Przed chwilą skończyło się planowe posiedzenie Rady Ministrów. To było poszerzone o udział wiceministrów spotkanie. Premier Morawiecki od czasu do czasu odbywa tego rodzaju spotkania i rozmowy mające charakter podsumowujący oraz planistyczny. Jednym oczywiście z ważnych punktów na tym spotkaniu było omówienie sytuacji związanej z koronawirusem – powiedział Michał Dworczyk.

„To jest kwestia najbliższych dni”

Najnowsze dane dotyczące koronawirusa przekazał Łukasz Szumowski. – Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, będziemy o tym informować – powiedział minister zdrowia na konferencji. – Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi, czy najbliższego czasu. W tej chwili mamy 47 osób, które są hospitalizowane w obserwacji szpitalnej z podejrzeniem, 55 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest objętych monitorowaniem służb sanitarnych – przekazał. Minister zdrowia zaapelował także do pracowników mediów. – Działalność ws. koronawirusa jest ciągła. W GIS i Ministerstwie Zdrowia pracują całe sztaby ludzi. Te działania są ciągłe. Apeluję do mediów o utrzymanie spokojnego i racjonalnego podejścia, szczególnie, gdy ten wirus się pojawi – powiedział.

Na stronie gov.pl została uruchomiona podstrona „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”. Można tam znaleźć informacje, czym jest koronawirus, jak często występują objawy, kto jest najbardziej narażony, a także m.in. jak się zabezpieczyć przed koronawirusem.

Czytaj także:

Koronawirus wywołuje panikę i spustoszenie? Te zdjęcia nie pozostawiają złudzeń