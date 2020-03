Puste półki w sklepach przez koronawirusa? Michał Dworczyk: Warto mieć podstawowe produkty

Beata Lubecka zapytała Michała Dworczyka o to, ile pieniędzy rząd przeznaczy na walkę z koronawirusem. – Nie ma żadnego limitu. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe środki, to one w budżecie się znajdą – zapewnił szef KPRM. Michał Dworczyk mówił także o harmonogramie, w jakim chciałaby, aby ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu koronawirusa przeszła przez niższą izbę parlamentu. – Mam nadzieję, że rządowy projekt dotyczący koronawirusa zostanie sprawnie przeprocedowany w Sejmie. Jest to możliwe w ciągu jednego dnia – przekonywał Michał Dworczyk.

Zapasy żywności na wypadek epidemii?

Sklepy pustych półek sklepowych we Włoszech, kraju, który jest atakowany przez koronawirusa, obiegły świat. Szef KPRM na antenie Radia Zet oceniał, czy występuje konieczność dokonywania zapasów domowych na wypadek rozprzestrzenienia się epidemii. – Jeżeli mówimy o zapasach domowych, to ja uważam, że zawsze warto mieć takie podstawowe produkty, które w sytuacji kiedy dotknie nas zwykłe przeziębienie czy grypa, pozwoli na pozostanie przez dwa, trzy dni w domu, żeby się wykurować – zaznaczył Michał Dworczyk. – Jeżeli chodzi o sytuację, w której jakaś miejscowość czy gmina byłaby objęta kwarantanną, odizolowana, to służby państwowe są zobowiązane do zabezpieczenia terenu oraz wszystkich mieszkańców, również jeśli chodzi o zabezpieczenie żywności – podkreślił szef KPRM.

