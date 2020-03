Senat przyjął ustawę dotyczącą koronawirusa. Bez poprawek

Za głosowało 74 senatorów; nikt nie był przeciw; wstrzymało się dziewięciu senatorów.

Co zakłada ustawa?

W ustawie znalazły się m.in. zapisy dotyczące pracy zdalnej, przypadków zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, szczególnych zasad bezpieczeństwa dla personelu medycznego i innych pracowników mających do czynienia z osobami zakażonymi. Ustawa reguluje także kwestie zamówień publicznych dotyczących artykułów potrzebnych do przeciwdziałania Covid-19 i świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokument reguluje kompetencje wojewody, premiera i samorządów oraz wskazuje środki finansowania szczególnych działań, których może wymagać sytuacja epidemii korownawirusa w Polsce.

Kary za złamanie przepisów

W projekcie ustawy przewidziano również kary. W razie potencjalnej epidemii rząd mógłby nakazać hurtowniom farmaceutycznym zbywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych wyłącznie do aptek, punktów aptecznych i zakładów leczniczych. W przypadku niedostosowania się do tych przepisów grozi kara w wysokości nawet do 5 mln złotych.

