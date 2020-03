Owsiak: Jeżeli zajdzie taka potrzeba, WOŚP pomoże w walce z koronawirusem

Owsiak przypomniał, ile udało się zebrać na WOŚP. – Dziękuję wszystkim państwu, że byliście razem z nami, że ten wynik wczoraj, jeszcze raz go pozwolę sobie przeczytać – 186 133 610, 66 zł (...) Wynik jest rewelacyjny – podkreślił.

Beata Lubecka zapytała Jerzego Owsiaka, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może pomagać w walce z koronawirusem. Szef WOŚP zaznaczył, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, orkiestra może natychmiast zmienić swoje plany. – Możemy kupić chociażby sprzęt, który będzie pomagał w diagnostyce. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Naradzamy się – wyjaśnił.

Owsiak poinformował, że pieniądze z WOŚP mają być przeznaczone na sale operacyjne i zabiegowe. Tłumaczył, że chodzi o najnowocześniejszą medycynę, czyli endoskopową. – To są chociażby rezonanse magnetyczne, ale takie z najwyższej półki, to są mikroskopy, które mają już 3D, tą funkcję, że możemy te wszystkie operacje, zabiegi robić niezwykle skutecznie i nowocześnie. Już w maju będziemy kupowali. Neurologia, neurochirurgia, później będzie kardiochirurgia, ogólnie sale chirurgiczne. Już szpitale dostały ankiety, już je wypełniają, czekamy później na powrót tych ankiet, więc my doskonale wiemy, jak te pieniądze wydać – mówił.

