Zajęcia na uczelniach będą prowadzone przez internet? Gowin: Analizujemy takie rozwiązanie

We wtorek 10 marca na wspólnej konferencji prasowej ministra nauki i szkolnictwa wyższego z premierem i kilkoma innymi ministrami Jarosław Gowin poinformował, że ministerstwo bierze pod uwagę możliwość czasowego zawieszenia zajęć na uczelniach – Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów – powiedział wicepremier.

Minister nauki podkreślił też, że w środowisku naukowym lub akademickim nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. – Od wielu dni działa powołany przez Ministerstwo Nauki specjalny zespół do walki z koronawirusem. Monitorujemy sytuację na bieżąco – powiedział Gowin. – Wydałem polecenie, aby zawiesić wymianę z zagranicznymi studentami, oraz wstrzymać konferencje naukowe z zagranicznymi naukowcami – podkreślił.

Wicepremier zaapelował do władz uczelni o rozważenie odwołania wszelkich imprez kulturalnych. Zapowiedział też o rozważanych na przyszłość rozwiązaniach, które mogą być podjęte, jeśli zajęcia na uczelniach zostaną zawieszone. – Analizujemy z poszczególnymi uczelniami prowadzenie zajęć e-learningowych. Takie rozwiązanie będzie zastosowane jeśli zapadłaby decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych – podkreślił Gowin.

Kolejny przypadek koronawirusa w Polsce

– W Polsce mamy 18 przypadków zarażenia koronawirusem – powiedział na konferencji Łukasz Szumowski, podkreślając, że konieczne jest podjecie wszelkich działań, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Dopytywany poinformował, że dodatni wynik testu odnotowano w województwie mazowieckim. Nie zdradził jednak, ile lat ma pacjent oraz w jaki sposób doszło do zarażenia.

Podczas konferencji padło pytanie także o stan zdrowia pozostałych osób, u których wykryto koronawirusa. – Sytuacja kliniczna pacjentów nie zmieniła się od wczoraj – przekazał minister zdrowia. – WHO zaleca środki radykalne. Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji niż inni, że liczba zakażonych pacjentów jest bardzo duża w innych krajach. Jeżeli wprowadzimy odpowiednie działania to możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – przekazał Szumowski. Szef resortu zdrowia przypomniał, że koronawirus jest najbardziej groźny dla osób starszych oraz chorych. – Zróbmy wszystko, by spowolnić jego rozprzestrzenianie się. Pozwólmy służbie zdrowia działać dla tych, którzy potrzebują pomocy – zaznaczył.

