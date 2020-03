Minister zdrowia apeluje do wiernych. „Korzystajcie z mszy w radio lub telewizji”

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek rano o 13 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce, co łącznie daje 44 potwierdzone przypadki w naszym kraju. Łukasz Szumowski na antenie TVN 24 był pytany, czy w sytuacji zwiększenia liczby zakażeń w naszym kraju ludzie powinni uczestniczyć w mszach świętych w kościołach.

– Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki, tym bardziej że w kościołach średnia wieku jest wyższa niż populacji – podkreślał Szumowski – O tym mówił minister zdrowia Włoch, że duża śmiertelność wynika m.in. z wysokiej średniej wieku populacji północnych Włoch – dodał.

Minister zdrowia radził też, żeby jeśli nawet ktoś już idzie do kościoła to powinien stać w większej odległości. – Większa ilość mszy z moich informacji wynika własnie z tego, żeby wierni się nie tłoczyli. Jeśli to nie zadziała, to trzeba będzie się zastanowić nad bardziej radykalnymi krokami – podkreślił.

Oświadczenie Gądeckiego

„W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, żeby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości, liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych” - pisze w komunikacie abp Gądecki. Podkreśla też, że szpitale leczą choroby ciała, a kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, w związku z czym „jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”.

Mimo wszystko przewodniczący KEP zapewnił, iż osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stamtąd śledzić transmisje mszy: m.in. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje. Dodał, że nie ma wymogu przekazywania znaku pokoju poprzez podanie dłoni na mszy. Arcybiskup prosił też o modlitwę za zmarłych z powodu koronawirusa.

Koronawirus w Polsce

„Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w oświadczeniu opublikowanym w czwartek 12 marca około godziny 7:30. „Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica),3 osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź)” – dodano. Oznacza to, że na terenie kraju odnotowano już 44 przypadki COVID-19.

Czytaj także:

Szumowski: Za tydzień będzie w Polsce nawet 1000 potwierdzonych przypadków koronawirusa