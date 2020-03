Terlikowski oburzony apelami o zamknięcie kościołów i oglądanie transmisji mszy świętych

Kościół zezwala, żeby osoby starsze i chore uczestniczyły w niedzielnej mszy świętej za pomocą transmisji telewizyjnych bądź radiowych. Do tego wzywał też minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Oburzony takimi wypowiedziami jest publicysta Tomasz Terlikowski. „Sugestia, by oglądać Mszę w telewizji, co ma być tym samym, co uczestniczenie w niej, to tak jakby głodnemu poradzić, żeby obejrzał sobie program o jedzeniu. To nie jest to samo. I jeśli nie jest się chorym nic nie zastąpi Eucharystii” – napisał Terlikowski na Twitterze.

Katolicki publicysta jest oburzony, że posłowie i politycy apelują o zawieszenie odprawiania Mszy świętych. „To naruszenie wolności Kościoła, a sugestia, że mam zrezygnować z Eucharystii narusza moją najbardziej fundamentalną wolność sumienia. Politycy łapy precz od Eucharystii” – wezwał.

Terlikowski uważa również, że problem zakażania się w kościołach jest wyolbrzymiony. „ Nagle okazało się, że głównym miejscem wylęgania wirusów są kościoły, a najgroźniejszym momentem Msza Święta. Nie sklepy, nie samoloty, nie imprezy i nawet nie komunikacja miejska, ale kościoły. Każda okazja jest dobra, żeby przywalić katolikom i oskarżyć ich, że roznoszą wirusy ” – napisał Terlikowski.

Apel ministra Szumowskiego

– Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki, tym bardziej że w kościołach średnia wieku jest wyższa niż populacji – podkreślał Szumowski – O tym mówił minister zdrowia Włoch, że duża śmiertelność wynika m.in. z wysokiej średniej wieku populacji północnych Włoch – dodał.

Minister zdrowia radził też, żeby jeśli nawet ktoś już idzie do kościoła to powinien stać w większej odległości. – Większa ilość mszy z moich informacji wynika własnie z tego, żeby wierni się nie tłoczyli. Jeśli to nie zadziała, to trzeba będzie się zastanowić nad bardziej radykalnymi krokami – podkreślił.

