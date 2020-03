Szumowski apeluje o niechodzenie do klubów. „Po prostu zamknijmy się w domach”

– To nie są ferie. To nie jest czas na imprezy, zwłaszcza na takie z dużą liczbą ludzi. Nie chodźmy do klubów. Po prostu zamknijmy się w domach i posiedźmy w zamknięciu te dwa tygodnia – mówił Łukasz Szumowski na antenie TVN24 pytany o to jak maja zachować się dzieci i ludzie młodzi, którym odwołano lekcje i zajęcia na uczelniach. – W wioskach we Włoszech, które zamknięto na dwa tygodnie, po tym czasie liczba zakażeń wyniosła zero – podkreślał.

Minister zdrowia był też pytany o ludzi, którzy ruszyli do sklepów, żeby robić zapasy na najbliższe dni. – 14 dni to naprawdę nie jest rok. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby wykupować towary. Nie mamy zaburzeń produkcji w Polsce żadnych, nie mamy zamkniętych regionów, nie planujemy tego. Jedzenie jest – mówił. –To medyczny apel: większe ryzyko zakażenia jest podczas chodzenia do sklepu i stania w kolejce, niż siedzenia w domu – podkreślał Szumowski.

Koronawirus w Polsce

Z najnowszych doniesień wynika, że w Polsce odnotowano już 47 przypadków koronawirusa, jedna z nich zmarła.

„Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w oświadczeniu opublikowanym 12 marca około godziny 7:30. „Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica), 3 osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź)” – dodano. Po godzinie 9 ministerstwo zdrowia poinformowało, że kolejne zakażenia wystąpiły w województwach podkarpackim oraz wielkopolskim.

Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce