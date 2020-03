Ten wpis wywoła burzę. „Z wrażenia dech mi zaparło i mleko trysnęło z cyca”

Influencerka relacjonowała zdarzenie, którego była świadkiem podczas pobytu na oddziale porodowym. Podkreśliła, że na bloku obowiązywał zakaz odwiedzin. „Na oddziale cicho, wstęp mają tylko położne i lekarze, więc bez skrępowania chodzimy z cycem na wierzchu, albo leżymy beztrosko wietrząc krocze. Nie, że kobietom załącza się ekshibicjonizm; kto rodził, ten wie, że takie są zalecenia lekarza” – tłumaczyła. „Nagle, do pokoju, bez żadnego zaproszenia wchodzi KSIĄDZ i pyta, czy chcemy przyjąć KOMUNIĘ” – pisała dalej (pisownia oryginalna).

„Chciałam spytać, czy chociaż ręce do tego zdezynfekuje, ale z wrażenia dech mi zaparło i mleko trysnęło z cyca. Po czym poszedł dalej, wparować do kolejnego pokoju, i tak przez sto ileś kobiet dochodzących do siebie po skomplikowanych interwencjach medycznych i sto ileś noworodków bez ŻADNEJ odporności” – podkreślała Netter.

Vlogerka ironizowała, że być może to jej odseparowanie od świata sprawiło, że nie mogła pojąć tej sytuacji. „Księży nie dotyczy kwarantanna, bo są jakoś specjalnie namaszczeni?” – pytała. „Chodzą od domu do domu i tak samo wbijają na chatę bez pukania, oferując pchanie paluchów w usta?” – kontynuowała. Na jej wpis w ciągu niecałej doby zareagowało ponad 500 osób. 100 podało go dalej, a 63 skomentowało. Kobieta zaznaczała, że nie poda nazwy szpitala, którego personel bardzo chwaliła. Podkreślała jednak, że zachowanie księdza uważa za „karygodne”.

