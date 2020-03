Koronawirus. Premier Morawiecki: Rusza akcja #LotDoDomu

– Zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzone ograniczenia, tworzą wiele sytuacji trudnych (...) Zamykamy granice dla wirusa, natomiast chcemy, żeby nasi obywatele do Polski wrócili. Wobec cudzoziemców chcemy zastosować proste kryterium – osoby, które mają kartę Polaka, małżonka w Polsce lub są dziećmi Polaków, chcemy aby oni na podobnych zasadach mogli do Polski powrócić – mówił premier. – Dla tych wszystkich ludzi, z kategorii, które wymieniłem, chcemy przeprowadzić operacje powrotu. Zwłaszcza dla ludzi, którzy są w odległych zakątkach świata. Zaplanowane loty czarterowe odbędą się zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami – przekazał premier. – Wobec obywateli, którzy mają pragnienie powrotu do Polski, oferujemy specjalnie do tego celu przeznaczone loty liniami lotniczymi LOT – z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru i USA – wyjaśnił. – Wobec Polaków, którzy przebywają w innych częściach świata chcemy zaoferować na specjalnie przygotowanej stronie PLL LOT. Loty będą odbywały się po dokonaniu specjalnych zapisów i cena tych biletów będzie zryczałtowana – jednakowa dla wszystkich – natomiast te dodatkową opłatę poniesie państwo Polskie – podał premier.

Morawiecki powiedział, że gdyby nie doszło do podjętych przez rząd działań, to liczba przypadków koronawirusa w Polsce byłaby znacząco wyższa. – Dzisiaj przechodzimy swoisty test. Utrzymujmy bliskość w wirtualny sposób, ale unikajmy kontaktu w najbliższych dniach i tygodniach. W ten sposób wyrazimy swoją odpowiedzialność za naszych bliskich. O to tutaj chodzi. Chodzi o kwarantannę – podkreślił Morawiecki. – Z dumą i wzruszeniem obserwuje, jak poświęcamy się. Ta postawa powoduje, że przebieg zagrożenia epidemicznego w Polsce będzie mniejszy, niż gdy wirus rozprzestrzeniałby się znacznie szybciej – mówił. – Dziękuję, to jest bardzo odpowiedzialna postawa. Dziękuję wszystkim Polakom. Tylko razem możemy poradzić sobie z tym zagrożeniem – dodał.

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski podał, że rejsy czarterowe będzie można zarezerwować na stronach: lotdodomu.pl lub lotdodomu.com. Strony mają być dostępne od dziś od godziny 22:00.

