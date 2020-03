Koronawirus. Abp Gądecki w orędziu: Niech kochający Bóg chroni nasz naród i naszą ojczyznę

– Oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, aby okazało się, jak bezbronny staje się człowiek – mówił arcybiskup Gądecki i dodał, że łączy się z Polakami w tych trudnych chwilach. – Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o los swoich bliskich – podkreślił. – Składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, którzy stracili swoich bliskich – dodał abp Gądecki. – Kościół, jak mówił papież, jest szpitalem polowym – mówił arcybiskup. – Respektując zalecenia władz sanitarnych, nie zamykamy kościołów. Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenie liczby osób na mszach do 50. Zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy i korzystania ze środków masowego przekazu – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

– Ze względu na zdrowie własne i bliskich proszę o przyjęcie zaleceń w imię miłości bliźniego – zaapelował Gądecki. – Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliskim, zwłaszcza osobom starszym. Starajmy się w tym wielkopostnym czasie podjąć rozważania nad krzyżem naszego Jezusa Chrystusa. Każdego dnia o godzinie 20:30 będę modlił się za was na różańcu – powiedział abp Gądecki i poprosił wiernych i kapłanów o to samo. – Niech kochający Bóg chroni nasz naród i naszą ojczyznę – zakończył.

