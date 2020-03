Szumowski: W tym tygodniu możemy mieć czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem

– Mamy 125 przypadków, prognozowaliśmy ok. 100 na piątek, ale to może falować szybciej i wolniej. Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem i ten wzrost będzie dynamiczny – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w Polskim Radio. Podkreślił przy tym, że dramatyczna walka toczy się na całym świecie o 10-15 proc., które będzie miało poważny przebieg tej choroby. – Teraz dopiero tak naprawdę od piątku wdrożyliśmy takie obostrzenia, które zatrzymują transmisję między ludźmi, a przynajmniej częściowo ją zatrzymują. W związku z tym ta dynamika wzrostu [zachorowań] mam nadzieję, że za tydzień jak zaczną się pojawiać chorzy z zakażeniem w piątek, sobotę, niedzielę, to jest okres wylęgania ok. tygodnia, że ta dynamika będzie trochę mniejsza i nie będziemy mieli modelu włoskiego - zaznaczył minister w radiowej Jedynce.

Minister zdrowia w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” stwierdził, że mamy szansę ograniczyć tempo narastania zakażeń koronawirusem w Polsce. – Podkreślam – nie wyeliminować wirusa z Polski, lecz ograniczyć nachylenie krzywej zachorowalności. Potrzeba nam radykalnie odpowiedzialnego zachowania obywateli. Przed chwilą zamknęliśmy szkoły, przedszkola i uniwersytety, ograniczamy zgromadzenia i mówimy, żeby Polacy zachowywali się odpowiedzialnie – dodał Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia podkreślił, że bez odpowiedzialnego społeczeństwa, bez poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, zdrowie najbliższych, sąsiadów i wszystkich, z którymi się stykamy, żadne działania rządu, samorządów, administracji nie są w stanie powstrzymać epidemii.

