Szumowski: Mamy więcej laboratoriów, dziś będzie wsparcie dla utworzonych szpitali zakaźnych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.

Minister Zdrowia przypomniał, że mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa, około 800 hospitalizacji i 800 osób z kwarantanny decyzją sanepidu. – Ta liczba w najbliższym tygodniu na pewno będzie rosła. W podobnym tempie, jak to się działo w innych krajach Europy. Efektów tych poważnych decyzji, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli oczekiwać za 7-10 dni – mówił.

Utworzone szpitale zakaźnie otrzymają wsparcie

Szumowski wyjaśnił stosowność działania utworzonych imiennych szpitali zakaźnych w każdym województwie. – W każdym województwie jest przynajmniej jeden taki szpital, o czym decyzję podjęli wojewodowie. Dzisiaj zostanie dostarczony do każdego z tych szpitali sprzęt ochrony osobistej. Każdy szpital dostanie tysiąc sztuk kombinezonów, tysiąc sztuk maseczek i taką samą ilość gogli – podał.

– W jaki sposób zabezpieczymy te szpitale? Z jednej strony szpitale zatrzymują ryczał, dzisiaj zostaje uruchomiony tzw. dodatek za gotowość, który będzie przyznawany w zależności od ilości łóżek i łóżek respiratorowych, będzie przeliczany na każdy szpital – podał. Na przykładzie szpitala w Łomży wyjaśnił także, że każdy obecny tam w tej chwili pacjent otrzymuje telefon od NFZ z informacją, gdzie będzie miał teraz zapewnioną opiekę – Sama Łomża w momencie uruchomienia tego dodatku otrzymuje miesięcznie 1,5 mln złotych dodatkowo. Jednocześnie za każdego chorego NFZ będzie płacił 450 złotych. Więc to daje w sumie około 6 mln złotych. My musimy mieć te szpitale działające, z załogą, ze sprzętem, w momencie, gdy taki sprzęt będzie potrzebny, to te szpitale będą w pierwszej kolejności do finansowania, nowych zakupów – podkreślił Szumowski.

Szumowski zwrócił uwagę na rozwój koronawirusa we Francji i we Włoszech. – Ta sieć szpitali oczywiście może się dalej rozszerzać, po to, aby wszyscy pacjenci, którzy będą mieli chorobę i stan wymagający hospitalizacji, będą mieli gdzie się leczyć – podkreślił.

Więcej laboratoriów

Szumowski podał, że zwiększona zostaje też liczba laboratoriów – z 14 do 19 – dodatkowe pojawią się m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku. – To oznacza zwiększenie przepustowości badań do około 3 tys. na dobę. My ich robimy coraz więcej – w miarę zwiększania się potencjalnie chorych pacjentów, liczba wykonywanych badań rośnie – podał Szumowski. – Te testy są też wykonywane w domach i kwarantannie. Ponad 70 karetek się tym zajmuje – wyjaśnił.

– Spodziewam się w najbliższym czasie tysiąca pacjentów z dodatnim wynikiem COVIT-19. Ta liczba będzie rosła. Mam nadzieję, że to tempo wzrostu w pewnym momencie spowolni i będziemy mieli czas na reakcje i leczenie pacjentów. Po to działamy w bardzo trudnym reżimie kwarantanny właściwie całego społeczeństwa. Dziękuje za odpowiedzialność osób, które tę solidarność ukazują. Dziękuje za akcję #ZostańmyWDomu, bo ona daje efekty. Dziękuje koleżankom i kolegom, którzy są w największym stresie teraz, czyli wszystkim pracownikom służb medycznych, sanitarnym, policji, Straży Granicznej – wymieniał.

W poniedziałek tuż po konferencji Łukasza Szumowskiego ponownie zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania będzie podsumowanie i ocena działania służb, które zostały podjęte zgodnie z ogłoszeniem kryzysu epidemicznego ze względu na pandemię koronawirusa.

