WOŚP pomoże w walce z koronawirusem. Owsiak cytuje odpowiedź Szumowskiego

– Jeśli chodzi o urządzenia to cały czas wszystkich pytamy, jako fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu. Chcemy to zrobić jak najbardziej rozsądnie. Radzimy się różnych instytucji. Napisaliśmy do ministra Szumowskiego, całego jego sztabu, słuchamy jakie z ich strony mogą być propozycje, jakie na cito są ich potrzeby. Czekamy na telefon – mówił w programie Jerzy Owsiak. Odpowiedź od ministra przyszła właśnie wtedy. – Odpowiedź brzmi: „Bardzo dziękuję. Wszystkie ręce na pokład. Zrobimy analizę” – cytował szef WOŚP. Szumowski miał ponadto podać, że zostanie przekazana lista konkretnych placówek, które potrzebują pomocy.

Owsiak deklarował pomoc w walce z pandemią koronawirusa już 9 marca na antenie Radia ZET. Szef WOŚP zaznaczył, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, orkiestra może natychmiast zmienić swoje plany. – Możemy kupić chociażby sprzęt, który będzie pomagał w diagnostyce. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Naradzamy się – wyjaśnił.

