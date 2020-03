Koronawirus w Polsce. Szefowa sanepidu w Lublinie zwolniona

„Z uwagi na brak pewności co do zapewniania sprawnego i uporządkowanego działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, wojewoda lubelski zwrócił się do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie skorzystania z możliwości odwołania w każdym czasie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego" – podano w komunikacie wojewody.

„W obliczu zagrożenia koronawirusem”

Jak informuje Onet.pl, obowiązki zwolnionej dyrektorki lubelskiego sanepidu Bożeny Kess tymczasowo powierzono Tomaszowi Lisowi, który był kierownikiem działu nadzoru sanitarnego w Lublinie. „Powyższe powierzenie będzie obowiązywało od dnia 17 marca 2020 r. do czasu powołania nowego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jest podyktowane koniecznością zapewnienia niezakłóconego działania Stacji w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2" – podano w dalszej części komunikatu.

Czytaj także:

Koronawirus. Sąd uchylił areszt wobec podejrzanego. „Wymaga szczególnej opieki”