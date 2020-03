Wrocław. Stan jednego z pacjentów zakażonych koronawirusem jest ciężki

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym – jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju, które zostały przygotowane do przyjmowania pacjentów z koronawirusem – hospitalizowanych jest obecnie 19 pacjentów zakażonych koronawiusem. Pacjenci są w dobrym lub średnim stanie.

„Jest niewydolny oddechowo i podłączony do respiratora”

W najcięższym stanie jest starszy mężczyzna, który trafił do szpitala kilka dni temu. We środę rano rzeczniczka szpitala Urszula Małecka poinformowała, że stan tego pacjent jest ciężki. – Pacjent jest na OIOM-ie; jest niewydolny oddechowo i podłączony do respiratora – podała Małecka. Na oddziałach zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przebywa teraz 43 pacjentów.

W sumie na Dolnym Śląsku zakażenie stwierdzono u 38 osób. 19 osób jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, jeden pacjent jest w szpitalu w Bolesławcu; pozostali zakażeni przebywają w kwarantannach domowych. We wtorek rano resort zdrowia poinformował o śmierci 57-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Mężczyzna miał choroby współtowarzyszące. To drugi zgon pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-Cov-2 na Dolnym Śląsku i piąty w Polsce. W piątek zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.

W regionie kwarantanną lub izolacją objętych jest niemal 1300 osób, a nadzorem epidemiologicznym prawie 1900. (PAP)

Piotr Doczekalski

