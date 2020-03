Koronawirus w dywizji NATO w Elblągu. Zakażonych trzech żołnierzy

Informację o pierwszym zakażonym żołnierzu elbląskiej dywizji NATO podano w niedzielę 15 marca. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego oświadczył tego dnia, że do szpitala w Ostródzie trafił obywatel Wielkiej Brytanii, u którego potwierdzono obecność koronawirusa. Zgodnie z zasadami NATO, informacji o momencie przyjazdu żołnierza do Polski nie podano. Ujawniono jedynie, że poczuł się źle już 13 marca w piątek i trafił do szpitala. Tego samego dnia kwarantannie poddano osoby, które miały z nim kontakt.

O dwóch kolejnych żołnierzach zdiagnozowanych pozytywnie poinformowano w środę 18 marca. Wojsko zapewniało, że obaj od piątku byli już we wspomnianej kwarantannie. Rzecznik dywizji major Guzenda w rozmowie z Onetem zapewniał, że w jednostce na czas pandemii wprowadzono restrykcyjne procedury. Wszyscy, którzy kontaktowali się z chorymi, zostali poddani kwarantannie, a pozostali są pod nadzorem epidemiologicznym. To samo tyczy się rodzin wojskowych.

