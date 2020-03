Wrocław. Pacjent z podejrzeniem koronawirusa uciekał ze szpitala przez okno. Trafił na OIOM

Jak informuje Radio Zet, wspomniany mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa został przyjęty w środę 18 marca. Tego samego dnia, około godziny 15:30 wyskoczył z okna swojego pokoju na pierwszym piętrze. Na swoje nieszczęście upadł tak niefortunnie, że z obrażeniami głowy trafił na oddział intensywnej terapii.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu to jedna z 19 jednoimiennych placówek w kraju, przeznaczonych wyłącznie do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. W dolnośląskiej placówce znajduje się obecnie 19 pacjentów zakażonych SARC-COV-2. Większość z nich jest w dobrym lub średnim stanie. W przypadku jednego starszego mężczyzny mowa jest o stanie ciężkim. Na całym Dolnym Śląsku stwierdzono dotąd 38 przypadków koronawirusa.

