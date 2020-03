Prawie 700 przypadków koronawirusa w Polsce. „Zaszczepić byle shitem się nie dam”

„Premier ogłosił stan epidemii. Teraz już wiecie z jakiego powodu była wcześniejsza zmiana ustawy o inspekcji sanitarnej oraz specustawa. Przepisy tymczasowe w obliczu alarmu dotyczącego szybko narastających zachorowań na koronawirusa nie dziwią. Sytuacja we Włoszech, szczególnie Lombardii, jest poważna. Mamy nadzieję, że nikt nie nadużyje władzy wobec obywateli. Natomiast centralizacja władzy GIS i wprowadzenie obowiązkowej hospitalizacji w razie podejrzenia choroby zakaźnej bez możliwości odwołania będą już obowiązywać na stałe. To bardzo niepokoi” – napisała Justyna Socha na Facebooku.

„Sytuacja jest trudna”

W dalszej części postu prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP stwierdziła, że „jedno jest pewne – już nie będzie jak wcześniej”. „Tym ważniejsze jest teraz, abyście się nieustannie edukowali, nie tylko w kwestii swoich praw, ale i budowania silnego układu odpornościowego, swojego i dzieci. To co chcieliśmy w Was – nomen omen – zaszczepić przez te lata – to odrzucenie strachu i wykorzystywanie przeciwności do rozwoju. To głównie one nam w tym pomagają. I dziękuję każdemu kto trwa w tej postawie, choć sytuacja jest trudna” – napisała Socha w mediach społecznościowych.

„Strach to potężne narzędzie”

Prezes STOP NOP opisała jednocześnie, jakie są plany stowarzyszenia, na którego czele stoi. „To co robiło stowarzyszenie i nadal będzie robić, to dążenie do zmian systemowych na każdym poziomie. Nie oszukujmy się. Będzie trudniej. Strach to potężne narzędzie. Ale gdy będzie szczepionka (trwają badania kilkunastu z nich) znajdziemy wielu nowych sojuszników. I nadal twierdzę, że dorośli się nie zgodzą na narzucenie obowiązku (przymusu administracyjnego), choć wielu z nich będzie się bić o pierwsze dawki” – napisała. „Nałożenie obowiązku na wszystkich umożliwia ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie art. 46 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony. Szczepionek jeszcze nie ma” – dodała.

„Mogłoby to dotyczyć 57 tysięcy poddanych kwarantannie”

Justyna Socha odpowiedziała również na pytania o „przymus bezpośredni – szczepienia silą”. „Projektem obywatelskim m.in. chcieliśmy usunąć ten zapis z art. 36 ustawy o chorobach zakaźnych, dot. nałożenia obowiązku szczepień na osobę podejrzaną o zachorowanie lub chorą (zostawiając kwarantannę i izolację)” – poinformowała. „Jak wiecie nie udało się – projekt odrzucono podczas drugiego czytania Sejmu poprzedniej kadencji. Przepis został. Podkreślam – ten przepis nie dotyczy każdego – tylko osoby u »której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną«. W tej chwili np. mogłoby to dotyczyć 57 tysięcy poddanych kwarantannie – gdyby była już dostępna szczepionka. I nie łudźmy się. Wtedy nie obroni nas prawo do świadomej zgody czy żądanie wykluczenia przeciwwskazań” – opisała Justyna Socha.

„Zaszczepić byle shitem się nie dam”

„My trwamy i będziemy trwać na posterunku mimo tymczasowego zawieszenia obowiązku szczepień dzieci i mimo widma przymusowych szczepień i obowiązku dla wszystkich. Teraz na pomoc czekają mamy na porodówkach (zawieszono porody rodzinne), osoby wystraszone koniecznością kwarantanny, izolacji i hospitalizacji oraz pytające o obecną sytuację” – zakończyła prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Justyna Socha do postu dołączyła zdjęcie, które opatrzyła hasztagiem #zostanwdomu. Na fotografii znajduje się również napis: „ale… zaszczepić byle shitem się nie dam”.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Rodzina zmarłej 37-latki wydała oświadczenie