Ministerstwo Zdrowia: Mamy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym razem potwierdzono jego obecność o 8 pacjentów. Tym samym liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 692. W poniedziałek 23 marca odnotowano 58 nowych przypadków. Ośmiu pacjentów zmarło łącznie w naszym kraju w wyniku powikłań. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą:

2 osób z województwa dolnośląskiego

2 osób z województwa łódzkiego



2 osób z województwa zachodniopomorskiego



1 osoby z województwa lubelskiego



1 osoby z województwa podkarpackiego

Co wiemy o nowych zakażonych?

To mężczyzna z powiatu stargardzkiego oraz kobieta ze Szczecina. - Oboje przebywają na oddziale zakaźnym naszego szpitala. Z informacji jakie przekazali pacjenci wynika, że mężczyzna miał kontakt z osobą, u której wcześniej zdiagnozowaliśmy koronawirusa - przekazał Mateusz Iżakowski ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Jeżeli chodzi o kobietę, to w tej chwili nie wiadomo dokładnie, jak doszło do zarażenia. Służby prowadzą wywiad epidemiologiczny.

